حكومات 5 دول تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

طالبت حكومات الدول التي فقدت عددا من مواطنين منها في طائرة الركاب الأوكرانية بأن تقبل طهران تحمل المسؤولية كاملة وتدفع تعويضا لعائلات الضحايا.



وأصدر وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وأفغانستان والسويد وأوكرانيا بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية، طالبوا فيه إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس.



وقال وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبين إن بلاده مستعدة للسعي لوضع نهاية "للمحاسبة العدالة" من أجل الضحايا، لافتا إلى أن إيران قبلت المسؤولية لكن تحقيقا كاملا هو فقط ما سيكشف "السبب بالتحديد" ومن كان المسؤول.



وكان جميع الركاب على متن الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 شخصا لقوا مصرعهم، عندما تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران. وكان من بين الضحايا 57 مواطنا كنديا، فضلا عن الأوكرانيين والسويديين والأفغان والبريطانيين والإيرانيين.