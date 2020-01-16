اليابان تؤكد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الصحة اليابانية ليل الأربعاء/الخميس اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الإصابة لرجل من الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن المريض يقيم في مقاطعة كاناجاوا وهو في الثلاثينيات من العمر، وتم إدخاله المستشفى في 10 يناير الجاري بأعراض التهاب رئوي.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).