خبير إيطالي: لا ينبغي تطعيم المتعافين من كورونا

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أكد مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى "ساكو" بمدينة ميلانو الإيطالية ماسيمو جاللي، أنه لا ينبغي تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا (كوفيد-19) في وقت سابق ضد الفيروس.

وقال جاللي: "أؤيد بشدة عدم تطعيم المتعافين من الفيروس، ولا توجد أي بيانات تذكر أن التطعيم آمن ومفيد بالنسبة للذين أصيبوا بالعدوى وتجاوزوها".

وأضاف: "احتمال حدوث إصابة ثانية بـ(كوفيد-19) بناء على البيانات العلمية المتوفرة، ربما يكون أقل من 1%".

وتابع: "بشأن حملة التطعيم الوطنية، فإنها ولسوء الحظ في الوقت الحالي لا تشمل إلا من هم فوق 16 عاما، ولكن حتى الصغار هم ناقلون للعدوى"، وفقاً لما نقلتة وكالة "آكي" الإيطالية.

وشدد جاللي على أنه "ليس لديه أي شكوك في تعميم حملة التطعيم على الأطفال والشباب بأسرع ما يمكن".

وأعلنت السلطات الإيطالية عن تطعيم حوالي مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح "فايزر" و"بيونتيك".