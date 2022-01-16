تعرف على وصية الإعلامي وائل الإبراشي بخصوص كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن بداية جائحة كورونا شهدت إجراء أبحاث على مجموعة كبيرة من الأدوية بينها «سوفالدي»؛ لمعرفة التأثير الخاص بها في علاج مرضى «كوفيد – 19».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن معرفة تأثير الدواء مرتبط بمعرفة مدى استخدامه بمفرده أم مع أدوية أخرى، والحالات التي استخدم في علاجها سواء كانت متوسطة أو بسيطة أو تحتاج الوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

ونفى استخدامه لدواء «سوفالدي» مع أي مريض منذ بدأت كورونا وحتى الآن، كاشفًا عن وصية الإعلامي وائل الإبراشي وهي مشاركة تجربته الخاصة برحلة العلاج من فيروس كورونا على الهواء مباشرة والطريقة المستخدمة في علاجه.

وذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن «الإبراشي» أجرى بروفة للحلقة قبل وفاته بأسبوع، مضيفًا: «وصيته كانت مرتبطة بشرح كل التفاصيل في علاجه وكيف تأخر في العلاج، حتى تكون تجربته درسًا للآخرين».

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي الذي تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، إن زوجة المتوفى شَكَتْ في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.