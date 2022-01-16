أجواء شديدة البرودة في مراكز شمال سيناء

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تتعرض محافظة شمال سيناء، لموجة انخفاض حاد في درجات الحرارة، مع تكاثر السحب في عموم الأجواء.

ونظرا لاستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في مراكز المحافظة، واصل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء التأكيد على استمرار رفع حالة الاستعداد تحسبا لتداعيات الأحوال الجوية في مراكز الشيخ زويد ورفح والعريش والحسنة ونخل.

وشدد على ضرورة استنفار كافة القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية.

وأوضحت مجالس المدن للمسافرين على الطرق بتوخي الحذر؛ حرصا على سلامتهم، مع تحريك معدات المجالس للشوارع للتدخل عند حدوث بلاغات.