روّى الفنان صبري عبدالمنعم، تفاصيل إصابته بمرض السرطان مرتين، مشيرًا إلى أن الشائعات التي لاحقته خلال الفترة الماضية بشأن إصابته بفقدان النظر غير صحيحة.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس»، المذا عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه أصيب بالسرطان مرتين وكان يتحلى بالصبر حتى أمر الله وتعافى منه، مضيفًا: «أصيبت سنة 2000 بسرطان في ذراعي، وأجريت عملية استئصال للورم من ذراعى، وأخذت علاج كيماوى وإشعاع، ثم بعدها بسنتين أصيبت بسرطان في الرئة، وتم استئصال جزء من الرئة، والحمد لله تم العلاج».

وأضاف، أنه على مدار رحلته مع مرض السرطان كان يدعو الله أن يلهمه الصبر على هذا الابتلاء، متابعًا: «كنت صابر وبقول لنفسى اعتبر نفسك بتمثل دور مريض وصبرت لحد ما الحمد لله شفيت من المرض اللعين».

وأوضح، أنه هدد المخرج إسماعيل عبد الحافظ بخطف نجله إذا لم يعمل في مسلسل ليالي الحلمية الجزء الثاني، مضيفًا أنه استمر بعدها في تقديم المسلسل حتى الجزء الأخير منه.

واستكمل، أنه جمعه موقف بالملحن بليغ حمدي، أثناء تصوير مسلسل المشربية، متابعًا: « المخرج طلب مني الذهاب للملحن بليغ حمدى في البيت كي أغني أغنية في المسلسل، وروحت البيت للأستاذ بليغ انتظرته لعدة ساعات لحد ما صحي من النوم وقالي غنى وغنيت وقالى أنت لا تصلح تغني كده بصوت من غير مزيكا في المسلسل، وصعبت عليا نفسي لكن بعد كده بقينا صحاب».