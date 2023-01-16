منتدى دافوس يشهد مشاركة عدد قياسي من زعماء العالم مع غياب عدد من القادة البارزين

من المتوقع أن يشارك عدد قياسي من رؤساء الدول أو الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري هذا الأسبوع، بيد أنه سيتغيب عدد من القادة البارزين في العالم عن اجتماع هذا العام.



والمستشار الألماني أولاف شولتس هو الزعيم الوحيد من قادة مجموعة السبع الذي من المقرر أن يحضر الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.



وسيتغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اجتماع هذا العام.



وسيتغيب أيضا عن المنتدى قادة آخرون كبار من خارج مجموعة السبع، أبرزهم الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تعهد بإعادة بلاده إلى الساحة العالمية بعد سنوات العزلة التي فرضها الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو.



ونظرا لأن أجزاء كبيرة من العالم تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ولأن الاقتصاد العالمي يبدو على حافة الركود، فقد يكون رؤساء الدول والحكومات قد قرروا أن الإقامة في سويسرا سيتم انتقادها في بلادهم.



وألغى بعض القادة زيارة دافوس على نحو مفاجئ قبيل المنتدى، ومنهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، على سبيل المثال، الذي كان أحد القادة السياسيين في قائمة الحاضرين في المنتدى البالغ عددهم 52، لكنه ألغى الزيارة أمس الأحد بسبب أزمة الطاقة المستمرة التي أغرقت العديد من المواطنين في الظلام.



على مدى الأيام القليلة الماضية، اضطر ما يقرب من 60 مليون شخص في جنوب أفريقيا إلى التعايش بدون الكهرباء لمدة ثماني ساعات يوميا. وتعتمد جنوب أفريقيا في ما يقرب من 80٪ من توليد الطاقة على محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم ، والتي أصبحت عرضة للأعطال بشكل متزايد.



ومع بدء المنتدى رسميا اليوم الاثنين لمدة خمسة أيام بمشاركة قادة العالم تحت شعار "التعاون في عالم منقسم"، ليس معلوما ما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتحدث في المنتدى مثل العام الماضي.



وطالب زيلينسكي وقتها بفرض المزيد من العقوبات وحظر على النفط، وبانسحاب جميع الشركات الغربية من روسيا، وهو ما تحقق تقريبا.



ولن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى.



وقال إيلون ماسك، الملياردير الأكثر جدلاً على كوكب الأرض، إنه سيبقى بعيدا لأن المؤتمر - الذي يضم العشرات من حلقات النقاش حول قضايا تتراوح ما بين السياسة النقدية والنقاط الساخنة الجيوسياسية، إلى الطاقات المتجددة والصحة العامة - قد "بدا مملا".



ومع ذلك، يقول المنظمون إن أكثر من 1500 من قادة الأعمال من جميع الصناعات سيكونون حاضرين، ومن بينهم كبار الرؤساء من شركات مايكروسوفت وأوبر وفايزر وأرامكو السعودية وعدد كبير من المؤسسات المالية.



وسيحضر مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سيلزفورس، وهو عضو في مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن تصدر المشهد بقيامه بخفض 10٪ من العاملين بالشركة، أي ما يصل إلى آلاف الموظفين.



ويطغى التضخم والركود العالمي الذي يلوح في الأفق على دافوس هذ العام.



ويشارك 56 وزيرا للمالية و30 وزيرا للتجارة و19 رئيس بنك مركزي. ولكن غابت أيضا أسماء كبيرة، مثل وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.



وستتصدر أوكرانيا، مع دخولها عامها الثاني من الحرب، جدول الأعمال، سواء تحدث زيلينسكي أم لا. ومن المتوقع أن يطالب الوفد الأوكراني بالدعم لإعادة الإعمار، وستكون مسألة الدبابات القتالية الغربية الصنع جزءا من المناقشات.



وسيتحدث في المؤتمر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر (99 عاما) حول موضوع "وجهات نظر تاريخية حول الحرب".