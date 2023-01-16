 العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية المنكوبة - بوابة الشروق
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العثور على الصندوق الأسود للطائرة النيبالية المنكوبة

وكالات
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 12:01 م

أعلن المتحدث باسم مطار "كاتماندو" في نيبال شير بات تخاكور، اليوم الاثنين، عثور رجال الإنقاذ على مسجلات الطائرة "أي تي إر-72"، التابعة لشركة الطيران "إيتي أيرلاينز"، التي تحطمت أمس الأحد.

وقال تخاكور لصحيفة "آني": "تم العثور على الصناديق السوداء ومسجل صوت قمرة القيادة ومسجل الرحلة للطائرة المنكوبة".

وأقلعت الطائرة من مدينة كاتماندو في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي متجهة إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، وكانت تقل على متنها 68 راكباً وأعضاء الطاقم المكون من أربعة أشخاص، وكان أربعة مواطنين روس ضمن الركاب، جميعهم لاقوا مصرعهم.

وفيما لم يتّضح بعد سبب تحطّم الطائرة، قررت الحكومة النيبالية إعلان الحداد اليوم الاثنين، على أرواح ضحايا الحادث، وذلك خلال اجتماع طارئ دعا إليه رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال.

كما قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء للتحقيق في تحطم الطائرة.

وغالبا ما تشهد نيبال التي تقع في منطقة هيمالايا في آسيا حوادث تتعلق بسلامة الملاحة الجوية.

وكانت طائرة تابعة لشركة طيران "تارا" قد تحطمت في شهر مايو الماضي، في مقاطعة "موستانج" شمالي نيبال ولاقى 22 شخصا مصرعهم في الحادث.


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