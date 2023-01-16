 الشناوي: لعبت أمام الزمالك بالمسكنات.. واستحقينا التأهل - بوابة الشروق
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الشناوي: لعبت أمام الزمالك بالمسكنات.. واستحقينا التأهل

الشروق
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 9:58 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 9:58 م

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه سعيد بالانتصار على الزمالك والفوز والتأهل إلى النهائي، موجها التحية لجميع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة، ومشيرا إلى أن الفريق استحق الانتصار والتأهل الغالي حيث لعب في ظروف صعبة ونقص عددي مبكر حتى الانتصار الغالي والتأهل.

أوضح الشناوي أنه لعب مباراة الزمالك رغم شعوره بآلام في الإحماء وحصل على المسكنات اللازمة وقدم مواجهة قوية ونجح في اللعب طوال اللقاء بكل قوة وتصدى لركلتي ترجيح منحتا الفريق الفوز والتأهل للنهائي.

أكد أن الانتصار مهم للغاية كونه منح بيراميدز بطاقة التأهل للنهائي، ويجب حاليا إغلاق ملف التأهل لنهائي الكأس. ولابد من التركيز في الدوري في ظل وجود مواجهات صعبة مستقبلا، ومن الضروري التركيز والعودة للمستوى المعهود والمنافسة على الدوري، ثم بعد ذلك يكون التركيز على بطولة الكأس والنهائي.


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