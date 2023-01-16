احتجاجات في ستراسبورج الفرنسية تضامنا مع إيران

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع مدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الإثنين، للاحتجاج على إعدام المتظاهرين في إيران، مطالبين بمعاقبة حكومة طهران.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمام البرلمان اليوم، بعد مشاركتها بالمظاهرة، إن "الفظائع في إيران تتطلب ردا حازما".

وأضافت أن الأشخاص في الشوارع يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ، معيدة إلى الأذهان أن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران استمرت بالفعل طوال 120 يوما.

ورفع متظاهرون لافتات تدعو إلى ادراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران بسبب العنف المفرط ضد المحتجين، وقال المشاركون إن حوالي 12 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، ولكن لم يتم التأكد بعد من صحة تلك الأعداد.

من جهة أخرى، امتد التضامن مع إيران أيضا إلى فرنسا، ويتم عرض شعارات مناهضة على برج إيفل في باريس خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن إيران أعدمت أربعة أشخاص من المشاركين في الاحتجاجات على مقتل الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها في مركز للشرطة لمخالفتها تعاليم الدين الإسلامي الخاصة بغطاء الرأس في منتصف شهر سبتمبر الماضي.