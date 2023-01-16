مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بعربة كارو في البحيرة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرون بجروح وكدمات متفرقة في الجسم؛ جراء حادث تصادم سيارة نصف نقل بعربة كارو أمام قرية الهوارية بمركز الرحمانية في البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بعربة كارو أمام قرية الهوارية مركز الرحمانية، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة كل من "كامل. م. ا" ٦٥ سنة، و"حلمية. م. ع"٦٠ سنة، وإصابة كلا من "حنان. ك. م" ١٨ سنة، "رهف. ج. م"، ٦ سنوات، "محمد. ج. م"، ٥ سنوات، "عصام. ح. ع"، ٤٤ سنة.

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، والجثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.