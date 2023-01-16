الدفاع الروسية: استهداف مستودعات للأسلحة ومقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني

استهدفت القوات الجوية والمدفعية الروسية مستودع أسلحة ومعدات خاصة بالجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك و مستودعا آخر للمعدات العسكرية الخاصة بفوج تابع للقوات الخاصة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، اليوم الاثنين- أن الطائرات التابعة للطيران التكتيكي وقوات المدفعية والصواريخ الروسية استهدفت مستودعاً للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مستودع معدات عسكرية تابعة للفوج التاسع لقوات الحرس الوطني الأوكراني بالقرب من بلدة مالوكاترينوفكا بمقاطعة زابوروجيا.

وأضاف البيان: "لقد تمكنا من إصابة 79 وحدة فرعية للمدفعية في مرابض نيران خاصة بها وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 101 منطقة بأوكرانيا"، مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتابع بيان الدفاع الروسية: "لقد ألحقت وحدات المدفعية الروسية بالمنطقة العسكرية المركزية الهزيمة بالقوات التابعة للواء الهجوم رقم 95 المحمول جواً، واللواء 125 للدفاع الإقليمي الأوكراني في بلدتي سيريبريانكا وتيرني على محور كراسني ليمان"، منوهة بمصرع أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات و5 مدرعات قتالية وشاحنة صغيرة.

وأوضح البيان أن وحدات المنطقة العسكرية الشرقية الروسية، العاملة على محور دونيتسك الجنوبي، قضت على نحو 30 عسكرياً أوكرانياً ودمرت 3 وحدات من المعدات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.