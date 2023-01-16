يناقش مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية في اجتماعه غداً الثلاثاء، زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية التي يصدرها الإتحاد كل ثلاثة شهور بواقع ألف جنيه شهرياً.



وقال أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء وأمين مساعد صندوق اتحاد المهن الطبية، إنه بناء على توافق مجلس نقابة الأطباء تقدم بطلب إلى مجلس إتحاد المهن الطبية لزيادة المعاش للأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة إلى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً بدلاً من ألف جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.



وأضاف القاضي فى بيان للإتحاد اليوم، أن موارد صندوق المعاشات تتمثل في الأساس من حصيلة الدمغة الطبية وعائد استثمار الأموال إضافة إلى المورد الأقل وهو نسبة من اشتراكات أعضاء النقابات الأربعة، مؤكداً أنه في حالة موافقة مجلس الاتحاد على زيادة المعاش فإن ذلك سيتطلب جهداً مضاعفا لتعظيم موارد الصندوق من تحصيل الدمغة الطبية والديون لدى النقابات الأربعة في ظل الالتزام بقرار الجمعية العمومية لأعضاء نقابات المهن الطبية المنعقدة في أكتوبر الماضي والتي قررت اقتصار الاستثمار لأموال الاتحاد على الاستثمار البنكي وعدم الدخول في استثمارات خلاف ذلك.