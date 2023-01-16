أحمد موسى يشن هجوما على كلاتنبرج: والله ما يستاهل 1000 دولار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أداء الزمالك غير مفهوم، في مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز، والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «فريق الزمالك مش هو اللي أخد الدوري والموسم الماضي وبتاع السنة اللي فاتت.. في حاجة معرفهاش»، بحسب وصفه.



ولفت إلى أن الكرة والتحكيم المصريين يشهدان أغرب الغرائب، لافتًا إلى أن «التحكيم المصري يحتاج وقفة؛ لأن كل الفرق ومجالس إدارات النوادي تشتكي منه».



وذكر أن «التحكيم في مصر عليه تريليون علامة استفهام»، متسائلًا: «هل الـVAR في مصر لا يرى أم هو مصحح للأوضاع داخل المستطيل الأخضر؟ الأمر يحتاج وقفة حقيقية، وتطبيق العدالة في الرياضة لكل الفرق المصرية».



وشن هجومًا على رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج، معقبًا: «بياخد 30 و40 ألف دولار ليه؟ والله ما يستاهل 1000 دولار، دول كثير عليه بسبب الفضائح اللي بتحصل في الدوري المصري».



وشدد على أهمية إعادة اتحاد الكرة لحساباته بالنسبة لـ«كلاتنبرج» لأن شكوى الأندية أصبحت أكثر بعد توليه المنصب، مضيفًا: «إحنا عاوزين الدولارات دي، ليه ياخد الأرقام الفلكية دي؟ هو اتحاد الكرة عنده موازنة بملايين الدولارات».