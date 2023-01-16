المملكة المتحدة تحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد»

حث وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تشجع الدعم من الدول الأخرى.

وبحسب صحيفة "الجارديان البريطانية، تتعرض برلين لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف من خلال السماح بتصدير دبابات القتال "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

وترفض ألمانيا هذه الخطوة حتى الآن، قائلة إن الدبابات الغربية يجب أن تزود أوكرانيا فقط إذا كان هناك اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين، وخاصة الولايات المتحدة.

وقال والاس - متحدثًا في البرلمان البريطاني اليوم - "تم الإبلاغ عن أنه من الواضح أن بولندا حريصة جدًا فيما يخص التبرع ببعض من دبابات (ليوبارد 2)، مثل فنلندا. كل هذا يعتمد حاليًا على قرارات الحكومة الألمانية - ليس فقط ما إذا كان الألمان سيقدمون (ليوبارد) الخاصة بهم، ولكن ما إذا كانوا سيعطون أذونات للآخرين أم لا. أود أن أحث زملائي الألمان على القيام بذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، قال يوم الخميس الماضي إن برلين يجب ألا تقف في طريق الدول التي تريد إرسال ليوبارد إلى أوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يعطي الضوء الأخضر لدول مثل بولندا، التي قالت إنها تريد اتخاذ مثل هذه الخطوة كجزء من تحالف.