إدارة الطيران الأمريكية تحقق في حادث تصادم وشيك بين طائرتين في مطار جون كينيدي بنيويورك

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، فتح تحقيق في حادث تصادم وشيك بين طائرتي ركاب في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الإدارة في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه بناء على التقييمات الأولية قبل التحقيق فإن الرحلة المغادرة على متن طائرة بوينج 737 تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" بدأت في الإقلاع من أحد مدرجات مطار جون كينيدي، لكنها اضطرت للتوقف فورا في منتصف الطريق بسبب عبور طائرة أخرى من طراز بوينج 777 تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" على نفس المدرج.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة دلتا توقفت على بعد 1000 قدم تقريبًا (304 أمتار) من الطائرة الأخرى التي كانت في طريقها، مشيرة إلى أن هذه الواقعة أدت إلى تأجيل الرحلة التي كان على متنها 145 راكبا و6 من أفراد الطاقم حتى الليل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما لاحظ مراقبو الحركة الجوية التصادم المحتمل بين الطائرتين، سارعوا بتنبيه كلتا الرحلتين، وطلبوا من رحلة دلتا إلغاء الإقلاع، وطائرة أمريكان إيرلاينز بالتوقف تماما في مكانها.