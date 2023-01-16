 جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر ناصر الجيل - بوابة الشروق
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جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر ناصر الجيل


نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 6:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 6:45 ص

نعت جمعية المؤلفين والملحنين الشاعر الغنائي ناصر الجيل، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز ال47 عاما إثر أزمة قلبية : "الشاعر الكبير ناصر الجيل في ذمة الله، يتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتقبله بافضل قبول".


جدير بالذكر أن ناصر الجيل قام بالترويج منذ أيام قليلة لأغنيته الجديدة عبر حسابه بفيسبوك وكتب: "انتظروا أغنية (مفأجاة حلوة) غناء نسمة عطية صوت واعد ومتميز ومطربة جاية بقوة الأيام الجاية، كلماتي وألحان محمد العابد و توزيع أسامة عبدالهادي.


وكتب ناصر الجيل مجموعة من الأغاني الناجحة لكبار المطربين أمثال راغب علامة وأصالة وهاني شاكر.

 

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