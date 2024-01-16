قال موقع بلومبيرج، إن هناك سفنا في البحر الأحمر، باتت تستخدم إشارات للدلالة على صلتها بالصين أثناء عبورها البحر الأحمر.

ويعتبر ذلك إجراء غير عاديا يهدف إلى تجنب هجمات الحوثيين في تلك المنطقة، حيث تحمل كل سفينة عبارات مثل "جميع الطاقم الصيني" للتلميح إلى صلتها بالصين.

وحسب بلومبيرج "تواجد سفينتان في البحر الأحمر، في حين تبحر سفينتان أخريان في الممر البحر الأحمر متجهتين إلى آسيا"، بالإضافة إلى سفينة خامسة تتجه نحو خليج عدن.

ومنذ بداية نوفمبر، شهدت السفن التجارية في البحر الأحمر، هجمات متزايدة من قبل الحوثيين في اليمن، ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

كانت النتيجة تأثر كبير في حركة الأسطول التجاري العالمي، مع انخفاض حركة عبور السفن في قناة السويس، حيث اختارت العديد من السفن تجنب البحر الأحمر، والإبحار حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضاعف وقت الرحلة، وتكلفة الشحن.

وتشير وجهات السفن الخمس إلى أن طواقمها أو الشركات المالكة تعتقد أن ارتباطها بالصين قد يساعد على تجنب هجمات الحوثيين.

وكان محمد على الحوثي القيادي في جماعة انصار الله الحوثية في اليمن قال إن جماعته تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأوضح الحوثي، أنهم يتبعون إجراءات محددة قبل استهداف السفن في مضيق باب المندب، حيث يقومون أولاً بتحذير السفن ومناداتها لتوضيح وجهتها والإعلان عن نفسها.