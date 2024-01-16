وكيل صحة الغربية يتابع نشاط مستشفى رمد طنطا

تابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، نشاط مستشفي رمد طنطا الذي يقدم خدمات العيادات الخاصة بالرمد في 14 عيادة، منها 7 عيادات عامة للكشف و7 عيادات تخصصية.



وأشار بلبل إلى أن أنشطة العمليات بمستشفى رمد طنطا تضمنت إجراء 747 عملية كبرى خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مقدما الشكر والتقدير لفريق عمل مستشفى رمد طنطا لمشاركتهم البحثية التي تم نشره في مجلة Egyptian journal of clinical RETROSPECTIVE STUDY وموضوعه عن نسبة انتشار الشبكية السكرية (مضاعفات مرض السكر النوع الثاني علي شبكية العين) وتحليل العوامل المؤثرة في انتشارها بين مواطنين وسط الدلتا.



وقالت الدكتورة اعتدال منصور مدير مستشفي رمد طنطا، إن البحث تم في مستشفى رمد طنطا التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية، حيث تأسس بالمستشفى أول عيادة للكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكر على العين وعلاجها وتم الكشف على أكثر من 5000 مريض ومتابعتهم.