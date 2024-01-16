الخارجية العراقية تستدعي سفيرها لدى طهران للتشاور بشأن قصف أربيل

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفيرها لدى طهران للتشاور عقب القصف الإيراني على أربيل في كردستان العراق أمس.

واعتبرت الحكومة العراقية، القصف الإيراني على مدينة أربيل "عدوانا" على سيادة البلاد و"إساءة لمبدأ حسن الجوار وأمن المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان على منصة "تلجرام"، إنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي".

وأدانت الحكومة العراقية في البيان "العدوان الإيراني على مدينة أربيل، المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وأضافت: "بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء، تعد حكومة العراق هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة".

وأكد البيان أن حكومة العراق "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه، ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي".

وفجر اليوم، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجومًا بصواريخ بالستية على عدة مناطق مدنية في أربيل مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

من جهته، أعلن الحرس الثوري أنه قصف "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل بصواريخ باليستية، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.