الغرفة التجارية ببني سويف تتبرع بـ250 ألف جنيه للأشقاء في غزة

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف، التبرع بمبلغ وقدره 250 ألف جنيه لأهالي قطاع غزة نظراً للأحداث الجارية المتصاعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف برئاسة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة حسن جعفر، وبحضور سكرتير عام الغرفة نهى الحميلي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة إرسال مناشدة عاجلة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية للوقف الفوري للحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث قُتل أكثر من 23 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر وأكثر من 60 ألف شخص أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وخلال الاجتماع أشاد حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، بالدور الذي أداه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية فمنذ اليوم الأول للحرب فى غزة (السابع من أكتوبر 2023).

كما قرر مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه، بالتنسيق مع معالى محافظ بنى سويف التجهيز لمعارض أهلاً رمضان 2024 حيث سيتم طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطن السويفي والحد من ارتفاع الأسعار، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بجميع مراكز المحافظة، لزيادة طرح كل المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان طوال الشهر الكريم.