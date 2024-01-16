الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله ويأخذ قياسات منزل المعتقل البرغوثي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أشقاء، من مناطق مختلفة في محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل المعتقل أيسر البرغوثي تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ناصر وحسني محمد عبد الله عميرة، والطفل محمد مطيع فلاح عميرة (17 عاما)، وعماد عندليب الخواجا، بعد مداهمة منازلهم في بلدة نعلين، والمواطن عرفات حسين شحادة عاصي من بلدة بيت لقيا غرب رام الله، والشاب آدم الحوراني من حي الطيرة في مدينة رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله، واعتقلت الشقيقين: حمدان، ومحمود هاني حمدان بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، واعتدت بالضرب على المواطن محمد رائد عنقاوي شقيق الشهيد يوسف، فنقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تتوفر معلومات عن حالته الصحية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجرا المعتقل عطا حازم الريماوي، من بلدة بيت ريما أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقالت المصادر إن قوة معززة من جيش الاحتلال اقتحمت «حي الطيرة»، ونفذت عمليات مسح هندسي لمنزل المعتقل أيسر البرغوثي، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار عند مفترق «عيون الحرامية»، شمال رام الله.

وأشارت إلى أن الاحتلال اقتحم منزل المواطن مهدي عبد المؤمن أبو رحمة وحطمت محتوياته.

وكان عدد من المستعمرين المسلحين قد أحرقوا مركبة تعود للمواطن عبد اللطيف عفيف المالكي في بيتين، وهاجموا مركبات المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله، وكسروا زجاج بعضها، وألحقوا أضرارًا بها، عُرف من أصحابها المواطن نمر عبد الكريم عواشرة.