قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المنتخب الوطني المصري استعاد الروح والأداء في أعقاب العودة من البطولة العربية بقطر 2021 بعد فترة من الإخفاقات المتتالية بكأس العالم في روسيا ثم كأس الأمم بمصر عام 2019.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى تلقى الفريق الوطني الهزيمة في أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون أمام المنتخب النيجيري، وذلك تعليقا على التعادل المخيب للآمال الأحد أمام موزمبيق.

وأوضح أن المستويات الرائعة التي قدمها الفريق الوطني بالكان الإفريقي الأخير بالوصول إلى المباراة النهائية أمام مستضيف البطولة الكاميرون؛ زادت من مستوى تطلع الجمهور إلى تحقيق أداء مماثل، قائلا: «من حقنا نزعل ونتعشم في منتخبنا؛ لأن كان عندنا توقع وعشم كبير جدا في المباراة الأولى، لكن حدث ما حدث، وكلنا كنا نريد أفضل من كدا».

وشدد على ضرورة التحلي بالتفاؤل والإيجابية، لا سيما في ظل توجه لغة الحوار لدى البعض إلى آراء تنم عن فقدان الثقة؛ نتيجة الشعور بالحزن من الأداء بالمباراة الأولى، لافتا إلى اجتماع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام مع بعثة الفريق الوطني والمدير الفني لمدة 4 ساعات اليوم.

وأشار إلى تواصله مع محمد النني لاعب المنتخب الوطني قبل مباراة غانا، قائلا إن: «اللاعبين لديهم إحساس بالغ واستعداد كبير جدا؛ لأنهم يبذلوا جهد كبير يليق باسم المنتخب بالمباريات المقبلة، وواجبنا أن نمنح الثقة لأولادنا وكل الاحتمالات في كرة القدم مفتوحة، فالفرق الكبرى تتعثر بالبدايات».