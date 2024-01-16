متحدث باسم فتح: نشكر الجهود المصرية والأردنية والعربية الداعمة للقضية الفلسطينية

أعرب المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، عن شكره للجهود العربية، خاصة المصرية والأردنية، الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال حمايل - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" اليوم الثلاثاء - إن موضوع الإصلاحات والتجديد في السلطة وإدارة قطاع غزة مطلب داخلي فلسطيني وهي موجودة على طاولة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، رغم الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية والمآسي التي تقوم بها إسرائيل ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن فلسطين لديها التزام بكل ما وقعته من اتفاقيات في الوقت الذي تتنصل فيه إسرائيل من كل تلك الاتفاقيات وتريد تدمير كل شئ يخص الشعب الفلسطيني في ظل صمت العالم، وأن أمريكا لا تستطيع استرجاع أموال المقاصة للشعب الفلسطيني ولا إيقاف الحرب على غزة ولا اتخاذ أي قرار بخصوص النقص الكبير في المساعدات الإنسانية والإغاثية، بل وترفع شعار أنه "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

وتابع: "الفلسطينيون أصحاب قرار، ولديهم الاستعداد للمضي في كل مايخدم مصلحة الشعب الفلسطيني بشرط أن يكون القرار مستقلا، وألا يتم المس مطلقا بالثوابت الفلسطينية".

وأكد أن المسيرات التي تخرج يوميا في أمريكا لدعم فلسطين توضح أن الشعب الأمريكي ليس مع مسار إدارته في دعم إسرائيل وقتل الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية.