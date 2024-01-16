 إيمي 75.. رايلي كيو بصحبة جدتها بريسيلا بريسلي بعد انهاء خلافهما على السجادة الماسية - بوابة الشروق
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إيمي 75.. رايلي كيو بصحبة جدتها بريسيلا بريسلي بعد انهاء خلافهما على السجادة الماسية

رايلي كيو بصحبة جدتها بريسيلا بريسلي
رايلي كيو بصحبة جدتها بريسيلا بريسلي
محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 4:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 4:23 ص

بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

وصلت الممثلة رايلي كيو بطلة مسلسل «ديزي جونز والسداسي»، والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية، على السجادة الماسية للحفل، بصحبة جدتها بريسيلا بريسلي وذلك بعد انتهاء الخلاف الذي نشب بينهما بعد وفاة والدتها ليزا ماري بريسلي.

وتقام مراسم توزيع جوائز حفل إيمي باستقبال النجوم المرشحين للجوائز على سجادة بلون الماس بدلا من السجادة الحمراء، تخليدا لتزامن الدورة الـ 75 للحفل مع الذكرى الـ 75 للحرب العالمية الثانية.

حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 يقام على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

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