مسئولون نوويون من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يبحثون في سول استفزازات بيونج يانج

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، سيعقدون محادثات في العاصمة سول هذا الأسبوع لبحث أحدث الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها كوريا الشمالية وسط علاقاتها المتنامية مع روسيا.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كيم جان، الممثل الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، سيجتمع مع نظيره الأمريكي جونج باك والياباني هيرويوكي نامازو لإجراء محادثات ثلاثية يوم الخميس المقبل.

كما سيجري كيم محادثات ثنائية منفصلة نامازو غدا الأربعاء، ومع باك، الخميس قبل المباحثات الثلاثية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو- سوك في مؤتمر صحفي إن الثلاثة "يعتزمون تبادل تقييماتهم للوضع في شبه الجزيرة الكورية، بما يشمل استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة والتوترات المتصاعدة، وتعاونها العسكري وأوجه التبادل بينها وبين روسيا، وبحث إجراءات الرد على ذلك".

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي من المقرر أن تجري فيه وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو، اليوم الثلاثاء. وقال الكرملين إنه يعتزم مواصلة تطوير شراكته مع بيونج يانج "في جميع المجالات".

كما تأتي زيارة تشوي وسط مخاوف من أن تقدم كوريا الشمالية أسلحة لروسيا لاستخدامها في حرب موسكو على أوكرانيا مقابل مساعدة موسكو الفنية في تطوير الأسلحة المتقدمة.