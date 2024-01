بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، وحتى الاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

فاز المخرج لي سونج جين بجائزة أفضل مخرج بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية، عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef».

ونافس على الجائزة كلا من فاليري فارس عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»، وجوناثان دايتون عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble»، وجايك شراير عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»، وباريس باركلي عن مسلسل «دامر - Dahmer»، وكارل فرانكلين عن مسلسل «دامر - Dahmer».