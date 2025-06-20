الدحيل القطري يضم الجزائري عادل بولبينة

أعلن نادي الدحيل القطري، تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري الشاب عادل بولبينة، قادمًا من نادي بارادو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن بولبينة وقّع على عقد يمتد لخمس سنوات، يبقيه داخل صفوف الفريق حتى يونيو 2030.

وتمكن الدحيل من حسم الصفقة لصالحه رغم المنافسة القوية من عدة أندية عربية وأوروبية، في ظل المستوى المميز الذي قدمه بولبينة الموسم الماضي، والذي توّجه بصدارة جدول هدافي الدوري الجزائري برصيد 20 هدفًا.

ويُذكر أن عادل بولبينة كان ضمن اهتمامات نادي الزمالك في فترتي الانتقالات الشتوية الماضية والصيفية الحالية، إلا أن النادي القطري نجح في حسم الصفقة لصالحه.