أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن الإسباني ريبيرو المدير الفني، كان عليه أن يجري تبديلات للفريق بين الشوطين، والعامل البدني أثر على الفريق.

وتابع ضياء السيد في برنامج "بلس 90" على قناة النهار: "كنت أتمنى إجراء التبديلات مبكرًا، وكان يجب مساندة زيزو بلاعب آخر في ظل قوة جبهة بالميراس البرازيلي".

وأضاف أحمد بلال: "الأهلي يتحول في الشوط الثاني والعامل البدني يقل بشكل كبير، ولذلك كان من الضروري تنشيط الفريق بتبديلات مبكرة، وتريزيجيه لا يستحق العذر إن كان متأثرًا بإهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية".