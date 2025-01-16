رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشيع الأمل في المنطقة بأسرها

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وبإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وكتبت فون دير لاين على منصة اكس "هذا يشيع الأمل في المنطقة بأسرها، حيث تحمل السكان معاناة هائلة لفترة طويلة للغاية". وحثت إسرائيل وحماس على التنفيذ الكامل للاتفاق.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الوقت قد حان لتنفيذ الاتفاق من أجل مصلحة جميع الرهائن وعائلاتهم وسكان غزة وشعوب المنطقة. وكتبت على "اكس" عن "اختراق إيجابي كبير نحو إنهاء العنف".

من جانبها، أشارت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على منصة اكس أيضا إلى أن الاتفاق يمثل "نقطة تحول محتملة نحو سلام مستدام". وقالت إن الخطة يمكن أن تؤدي إلى "زيادة كبيرة في المساعدات" وتكون بمثابة "حافز يحول اليأس إلى أمل".