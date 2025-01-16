الحوثيون: لن يكون هناك سلام حقيقي تنعم به المنطقة إلا بزوال الكيان الصهيوني

اعتبر محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي في اليمن مساء الأربعاء، أنه يكون هناك سلام حقيقي في منطقة الشرق الأوسط إلا "بزوال" إسرائيل.

وأضاف عبدالسلام في بيان، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: "نحن في اليمن نحمد الله أن وفق شعبنا وقواته المسلحة (تابعة للجماعة) لحمل هذه المسؤولية بإسناد غزة بمظاهرات مليونية أسبوعية وبعمليات عسكرية فاعلة ومؤثرة من أول الطوفان (عملية طوفان الأقصى) حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة".

وحيا عبدالسلام "صمود غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

واستطرد: "نثمن وكل أحرار العالم التضحيات الكبيرة للمقاومة الفلسطينية في غزة واستشهاد عدد من قادتها الكبار دون أن يفت ذلك في عضدها فاستمرت بكل قوة وبسالة في مقارعة العدو حتى دفعه إلى القبول بوقف إطلاق النار".

وتابع: "مع وصول هذه المعركة إلى خواتيمها بإعلان وقف إطلاق النار في غزة فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الأولى التي يتوجب أن تنهض الأمة بالمسؤولية تجاهها، باعتبار كيان العدو الصهيوني كيانا خطرا على الجميع وهو باستمرار احتلاله فلسطين يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة".

وأعتبر عبدالسلام، أنه "لن يكون هناك سلام حقيقي تنعم به المنطقة إلا بزوال هذا الكيان الطارئ المزروع عنوةً بقوة غربية أمريكية تمده بأسباب البقاء على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".

وأكد أن دخول اليمن في "معركة إسناد غزة لم يكن عن فائض قوة أو استعراض لها بل من واقع صعب".

وكان الحوثيون قد أعلنوا عن تنفيد أول عملية لهم ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 "دعما ومساندة للفلسطينيين في غزة"، حد وصفهم.

وعلى امتداد أكثر من عام، تحدثت الجماعة المدعومة من إيران أكثر من مرة عن استهدافها مواقع في إسرائيل، فيما أعلنت الأخيرة اعتراض بعضها، وأسفرت بعض الهجمات عن خسائر مادية وبشرية.

ووسع الحوثيون هجماتهم، مستهدفين السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ما استدعى الدول الثلاث إلى شن ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.