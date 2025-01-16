حمادة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود، غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود للحكم حمادة القلاوي، يعاونه الثنائي محمد مجدي سليمان، ومصطفى عطية، بينما يتواجد محمد يوسف حكما رابعا للمباراة.

ويتواجد عمرو الشناوي حكما لتقنية الفيديو «فار»، ويعاونه هاني خيري.

يتواجد الزمالك في المركز الرابع ولديه 14 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ16 ولديه 6 نقاط.