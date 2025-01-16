أول رد من الهلال على صفقة صلاح

رد خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال السعودي على احتمالية التعاقد مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الفترة القادمة، في ظل تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع نادي ليفربول.

وقال خورخي خيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "التعاقد مع محمد صلاح؟ لدينا في القائمة خانة واحدة فقط، هي للاعب بعمر 21 عامًا فأقل، وقد نحتاج إضافة عنصر بناء على تحليلنا".

وأضاف المدرب البرتغالي؟ نبحث عن جناح، بدون إخراج لاعب من القائمة، وهذا ما نبحث عنه الآن، أما الأسماء صاحبة المستويات الأعلى في كرة القدم، فنافذة الانتقالات الحالية ليست المناسبة لاستقدامها، والتعاقد مع أي لاعب فوق عمر 21 عامًا سيكون بعد نهاية الموسم".

وأتم خورخي خيسوس تصريحاته قائلًا: "لا يستطيع الهلال التعاقد مع لاعبين فوق 21 عامًا، وسعيد بالمجموعة التي أمتلكها، لكن كرة القدم فيها لحظات تجعل الأمور تتغير، فلو حدث أن لاعبًا يرغب في الرحيل على سبيل المثال، عندئذ نستطيع التغيير".