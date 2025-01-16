هجوم صاروخي على قافلة شاحنات محملة بالمواد الغذائية في شمال غرب باكستان

قال مسئولون، إن قافلة شاحنات محملة بمواد الغذاء وغيرها من إمدادات الإغاثة لمئات الآلاف من السكان المحاصرين في مقاطعة تشهد عنفا طائفيا في شمال غرب باكستان، تعرضت لقصف صاروخي اليوم الخميس.

ولم ترد تقارير على الفور عن الخسائر البشرية في الهجوم الذي وقع في مدينة باجان بمقاطعة كومرام، حيث قتل 130 شخصا على الأقل في الشهور الماضية في اشتباكات بين القبائل الشيعية والسنية.

وقال أحد مسئولي المقاطعة سعيد مانان، إن قافلة المساعدات عادت أدراجها لأسباب أمنية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء الهجوم بعد أسابيع من توصل الحكومة لاتفاق وقف إطلاق نار بين زعماء القبائل.

كما يأتي بعد أيام من وصول أول قافلة مساعدات إلى كورام حيث اندلع العنف في 21 نوفمبر عندما نصب مسلحون كمينا لقافلة من المركبات وقتلوا 52 شخصا، أغلبهم من المسلمين الشيعة، في نزاع حول الأراضي.

ويهيمن المسلمون الشيعة على أجزاء من كورام رغم أنهم قلة في بقية باكستان ذات الأغلبية السنية.

ولدى المنطقة تاريخ من الصراع الطائفي، حيث استهدفت مجموعات المسلحين السنية في السابق الأقلية الشيعية.





