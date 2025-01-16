روسيا تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن «الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومواقع التجميع والتخزين للطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152 منطقة».

وأشارت إلى أن وحدات تجمع قوات «الجنوب» حسنت مواقعها واستهدفت تشكيلات 6 ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين تابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات: كراماتورسك، ومينكوفكا، وتشاسوف يار، وأليكسيفو-دروزكوفكا، وكونستانتينوفكا، وسريبنوي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك.

ولفتت إلى أن «خسائر العدو بلغت نحو 260 عسكريا ودبابة و3 مركبات مدرعة قتالية و5 شاحنات (بيك آب) و7 قطع مدفعية»، وذلك بحسب البيان.

وأعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز «هامر» فرنسية الصنع، و12 صاروخ «هيمارس» أمريكي الصنع، و95 طائرة دون طيار.