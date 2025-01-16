الزمالك يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة إنيمبا

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، استئناف التدريبات غدًا الجمعة، بدون راحة، استعداداً لمباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك فاز على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيراميدز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.