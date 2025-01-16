الوادي الجديد: بدء رصف طبقة الأسمنت الجديدة بطريق البرمودي وحي المروة في الخارجة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال توسعة ورصف الطبقة الأسمنتية الجديدة بطريق الخارجة - باريس، بدءا من مجمع تمور المحافظة وحتى انتهاء طريق البرمودي بطول 2 كيلو متر، ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع الحيوية بالمحافظة، وحرصا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق وتلافيا للحوادث المرورية.

وأضاف الزملوط، أنه يجري حاليا رصف الطريق المؤدي إلى المدافن المار بجوار مدرسة التجارة في حي المروة.

وأشار إلى أنه من المخطط استكمال رصف الحي بالكامل من اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.