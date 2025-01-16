ماذا قال أحمد الشرع عن التحركات الإسرائيلية بسوريا؟

أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الخميس، جاهزية سوريا لاستقبال قوات أممية بالمنطقة العازلة، مؤكدا أنه لم يعد لإسرائيل ذرائع للتواجد هناك.

وأوضح الشرع، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دمشق، أن تقدم إسرائيل في المنطقة العازلة "كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف الشرع أنه "بعد تحرير دمشق ليس لهم (الميليشيات الإيرانية) تواجد، فهناك ذرائع تذرع بها الإسرائيلي للتقدم على المنطقة العازلة"، مؤكدا أن سوريا مستعدة لاستقبال قوات من الأمم المتحدة في المنطقة العازلة المشتركة مع إسرائيل.

بدوره قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن على إسرائيل "الانسحاب فورا" من المنطقة العازلة في سوريا، متعهدا في الوقت ذاته بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء قطر، وصل الخميس، إلى مطار دمشق الدولي لإجراء محادثات موسعة مع الشرع، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل احتلال المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا بعد ساعات قليلة من انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ليثير تساؤلات بشأن المنطقة وظروف نشأتها، بحسب قناة الشرق السعودية.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن وجود قوات إسرائيلية في الأراضي السورية "خطوة محدودة ومؤقتة" تهدف لضمان أمن إسرائيل.