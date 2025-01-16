 أمريكا تعتزم مقاضاة شركة طيران بسبب تأخير الرحلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تعتزم مقاضاة شركة طيران بسبب تأخير الرحلات


نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 6:13 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 6:13 ص

تعتزم الولايات المتحدة مقاضاة شركة ساوث ويست إيرلاينز بسبب تأخير الرحلات.


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