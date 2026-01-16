محافظ أسوان يعتمد تغييرات موسعة بالمحليات ويمنح القيادات الجديدة 3 أشهر للتقييم

اعتمد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حركة تغييرات موسعة في القيادات المحلية لاختيار نواب وسكرتيري رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء القرى والأحياء، وسكرتيري القرى، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذي.

وأكد المحافظ أن الحركة أُجريت بكل شفافية وفقًا لإعلان المحافظة رقم (4) لسنة 2025، بشأن الحاجة لشغل هذه الوظائف الإشرافية والإدارية الداخلية، ولحين شغلها بالطرق القانونية.

وأشار إلى أن 71 من العاملين بالديوان العام، والوحدات المحلية التابعة، والجهات الحكومية المختلفة، تقدموا لشغل الوظائف سالفة الذكر، لافتًا إلى أنه تم اختيار القيادات الجديدة بإجمالي 23 قيادة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، وعضوية اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، ومديري المالية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية، فضلًا عن رئيس موازنة الوظائف بالديوان العام.

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم منح هذه القيادات مهلة 3 شهور للتقييم، ومن يثبت كفاءته وجدارته لتحمل المسؤولية سيتم استمراره في منصبه، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي ترتكز على النزول للشارع والعمل الميداني والالتحام المباشر بالمواطنين والاستماع عن قرب إلى مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم، لسرعة وضع الحلول الفورية لها طبقًا للإمكانيات المتاحة.

وشدد المحافظ على المتابعة الدقيقة للأداء، قائلًا: «هدفنا الأول هو الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني في مختلف ربوع المحافظة».

وأوضح أن الحركة شملت تكليف:

أحمد عبد الراضي للعمل بوظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

حسين موسى أحمد نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

عادل سعدي يوسف نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

سمير محمد حسن نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

محمد حسين تكروني نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة.

أحمد عبد السيد أحمد نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية.

مصطفى يس حامد نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية.

صبري أبو الحسن عبد الرازق نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية.

نجار عبد الرحمن محمد نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية.

كما تم تكليف:

أبو الحسن بدري مهلل سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

محمود محمد محمود سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.

عفاف محمد عوض سكرتيرًا للوحدة المحلية لمدينة كلابشة.

فضلاً عن تكليف:

هبة وجدي يوسف رئيسًا لقرية الرمادي بإدفو.

فاطمة عادل جمال رئيسًا لقرية الشطب بدراو.

عمرو إبراهيم عقل رئيسًا لقرية وادي خريت بنصر النوبة.

هيثم محمد أمين سكرتيرًا لقرية إقليت بمركز كوم أمبو.

خليل محمد خليل سكرتيرًا لقرية عنيبة بنصر النوبة.

نور الهدى محفوظ طلب رئيسًا لحي غرب بكوم أمبو.

فاطمة صالح علي رئيسًا للوحدة المحلية بقرية أبو الريش.

محمد صلاح الدين محمد رئيسًا لحي الصداقة الجديدة.

وعلاوة على ذلك، تم تكليف:

مصطفى جمعة حزين رئيسًا لحي غرب.

شريف فكري محمد رئيسًا لحي شرق.

جابر فتحي عبد الرحيم رئيسًا لحي غرب، وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

كما تقرر إنهاء ندب 4 قيادات وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية.