تعرف على عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في إيران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مسئولين أمنيين، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإيرانية أوقفت نحو 3000 شخص على خلفية الاحتجاجات التي بدأت قبل 3 أسابيع.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن من بين هؤلاء "أفراد مسلحون ومثيرو شغب"، إضافة إلى "منتمين إلى منظمات إرهابية".

وتقدّر منظمات حقوقية خارج إيران بأن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 20 ألف شخص خلال حملة قمع دامية للاحتجاجات.

وأكدت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أن العنف في إيران له تداعيات على السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة لوقف ما وصفتها "بالمذبحة" في إيران.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن، إن مستوى العنف والقمع في إيران له تداعيات على السلام والأمن الدوليين.

في المقابل، اتهمت طهران، الولايات المتحدة باللجوء إلى الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، مؤكدة استعداد بلادها للرد على أي هجوم تتعرض له.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، في جلسة لمجلس الأمن: "نحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسئولية تأجيج الأوضاع في إيران".