يصدر قريبًا عن دار الشروق «جريمة الثانوية العامة»، الرواية الأولى للكاتب الشاب توماس جوزيف. في عمل أدبي يقدم أدب الجريمة النفسية برؤية مصرية واقعية، ويكشف عن موهبة جامعية واعدة في ساحة السرد المعاصر.

تدور أحداث الرواية خلف الضحكات الصاخبة في فناء المدرسة، حيث تتوارى كارثة غامضة تفتح الباب أمام تساؤلات ملحة: هل ما حدث مجرد حادث عابر، أم جريمة مدبرة بعناية وذكاء شيطاني؟ ومن خلال رحلة نفسية معقدة، تغوص الرواية في عوالم مراهقين تلوثت براءتهم، وعائلات أنهكتها الأسرار الدفينة.

ومن المقرر أن تشارك الرواية في معرض القاهرة للكتاب 2026، في جناح دار الشروق قاعة 2 – جناح B28.