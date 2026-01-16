أعلنت دار المحرر للنشر والتوزيع عن إصدارها المجموعة القصصية "رقصة ميمون الحزينة" للكاتب والروائي الراحل محمد يوسف الغرباوي، وذلك ضمن إصدارات الدار المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته ال57.

يقول الغرباوي في تقديم مجموعته:

"عزيزي القارئ، هذه الحكايات كتبتُها كما عشتُها في خيالي وانعكست على مرآة شعوري، البعض منها جاء ساخرًا يُخفف عن القلب أثقاله، وبعضها اعذرني إذا جاء مثقلًا بالأسئلة والهموم.

في كل الأحوال لم أقصد منها دروسًا ولا مواعظ، إنما هي لحظات قد تُذكّرك بوجهٍ غاب أو موقف مرّ بك يومًا.

يمكنك أن تتنقّل بينها كما يتنقّل المرء في بيتٍ رحيبٍ، كل غرفة تتصلُ بغرفةٍ أخرى وربما تترك في وعيك ما تركته فيّ من أثر خفي".

محمد يوسف الغرباوي كاتب وروائي مصري تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام في تخصص الهندسة المدنية، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

صدرت له من قبل مجموعة قصصية بعنوان "ظل بلا إنسان" عام 2018 عن مكتبة الآداب، وصدرت له أيضا رواية "متاهة العابد" عام 2021 عن دار منشورات إبييدي للنشر والتوزيع، والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد، ورواية "ما حدث في بيت الكفراوي".

ورحل الغرباوي عن عالمنا في 30 ديسمبر الماضي، وذلك بهدوء، وسط حزن كبير في الأوساط الثقافية من قراء ومحبي الراحل، الذين نعوه بكلمات مؤثرة للغاية.