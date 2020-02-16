الأمن العراقي يكشف عن اعتقال 3 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد عن اعتقال 3 إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك الواقعتين في شمال وغرب البلاد.

وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ بأن قوات مكافحة الإرهاب شنت عمليات لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق البغدادي أسفرت عن اعتقال 3 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في غرب الأنبار ومخيمات ليلان في محافظة كركوك شمال البلاد.

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت أمس السبت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في محافظة ميسان الواقعة بالقرب من الحدود الايرانية شرق البلاد.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوي تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.