وزير الخارجية الجزائري يشارك في اجتماع بميونيخ لمتابعة نتائج مؤتمر برلين

شارك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الاحد بميونيخ في الاجتماع الاول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم إن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد قاد الوفد الجزائري في ذلك المؤتمر الذي عقد في 19 يناير الماضي، مشيرا على أن عددا من المشاركين في اجتماع ميونيخ اليوم ومنهم وزير الخارجية الألماني هيكو ماس وممثلة الامم المتحدة قد نوها بمبادرة الجزائر التي أطلقت في اجتماع دول الجوار الذي استضافته الجزائر في يناير الماضي.

وبحسب البيان فقد اجرى بوقادوم على هامش هذا الاجتماع محادثات مع عديد المسؤولين سيما السيد ماس ووزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادابوم غيبرييسوس والأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس قسم عمليات السلام جون بيار لاكروا.

وأضاف البيان أن بوقادوم أجرى أيضا محادثات مع أمين وزارة الدفاع الالمانية توماس سيبرهورن.