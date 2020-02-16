كوستاريكا: ضبط نحو 6 أطنان من الكوكايين تعادل قيمتها 126مليون يورو

ضبطت الشرطة في كوستاريكا 5.8 طن من الكوكايين في صالة الشحن في ميناء موين شرقي البلاد.

وأعلنت وزارة الأمن العام في كوستاريكا اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن السلطات الأمنية عثرت على هذه الكمية التاريخية في حاوية تحمل زهورا وكان من المنتظر أن تتوجه إلى هولندا.

وتعد هذه هي أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في تاريخ الدولة الواقعة في وسط قارة أمريكا اللاتينية.

وذكرت صحيفة "لا ناثيون" أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ 126 مليون يورو.

وتقوم عصابات المخدرات بتهريب الكوكايين المُصَنَّع في دول الأنديز وهي كولومبيا وبوليفيا وبيرو، عبر أمريكا الوسطى باتجاه الشمال إلى الولايات المتحدة أو عبر الطريق البحري إلى أوروبا.

من جانبه، قال ميخائيل سوتو وزير الأمن في كوستاريكا:" هذه ضربة قوية للمنظمات العصابية، لكن علينا أن نواصل العمل وبشكل مشترك على المستوى الإقليمي مع دول أخرى في المنطقة أيضا".