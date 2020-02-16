دراسة: الأشخاص يوافقون على تعريض حياتهم للخطر لالتقاط صور «سيلفي» مذهلة

شارك 2023 شخصا في دراسة حول مخاطر التقاط صور "السيلفي"، حيث أيد حوالي 40% من المشاركين، موافقتهم على تعريض حياتهم للخطر من أجل الحصول على لقطات ناجحة.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، أجرى خبراء في شركة مختصة في صناعة إكسسوارت الهواتف الذكية، دراسة حول مخاطر صور "السيلفي" وعدم الالتزام بقواعد الأمان عند التقاط صور في أماكن خطيرة.

وأكد أكثر من 40% ممن شملهم الاستطلاع، رغبتهم في المخاطرة وتعريض حياتهم للخطر رغبة في الحصول على صور مذهلة.

واتضح أن أكثر من نصف ممن شملهم الاستطلاع، على استعداد للوقوف على حافة هاوية من أجل الحصول على لقطة مثالية، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".

كما أظهرت الدراسة أن 11% من الأشخاص تعرضوا لإصابات عند التقاط صور "سيلفي"، وقد تعرضوا للسقوط من أماكن مرتفعة أو عن الدراجات.

وكان سائح قد تعرض في مارس الماضي لهجوم من قبل نمر أمريكي في ولاية أريزونا، رغبة في الحصول على لقطة مميزة مما أدى لإطلاق النار من أجل إبعاد النمر.

ونشرت مجلة "طب الأسرة" الهندية -في وقت سابق- إحصائية حول عدد الوفيات في حوادث تتعلق بأخطاء شخصية من العام 2011 وحتى 2017، حيث توفي 259 شخصا من جميع أنحاء العالم، منها 137 حالة وفاة بسبب صور "سيلفي" مقابل 50 حالة وفاة تسببت بها هجمات أسماك القرش.