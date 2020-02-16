تنظم جامعة سوهاج بعد غد الثلاثاء، المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثين، والذي يستمر على مدار يومين، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، مضيفا أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وتكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أنه سيتم مناقشة ١٤ محورا خلال جلسات المؤتمر ومنها التحول الرقمي لتحقيق التنمية، الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، التغيرات المجتمعية فى العصر الحديث، التقنيات المعاصرة في علوم الرياضة المتنوعة، التوجهات الحديثة في الدراسات التجارية والشمول المالي وغيرها .