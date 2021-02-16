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رئيس مدينة سفاجا تبحث 20 شكوى في لقاء المواطنين

كمال رشاد
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:53 م
بحثت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، 20 شكوى وطلب للمواطنين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء؛ لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

وتلقت "رئيس المدينة"، في حضور مدير الإدارة القانونية ومهندسي الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

كما عقدت عدد من اللقاءات التفرقة مع مسؤول عدد من الفنادق والقرى السياحية والمستثمرين لتحصيل المتأخرات عليها، وشددت على مديري الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين.

وكلفت "المغربي"، الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.

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