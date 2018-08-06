 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى والمنطقة الأثرية بنابلس - بوابة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى والمنطقة الأثرية بنابلس

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:53 م

قام 127 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الثلاثاء، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وتمت عمليات الاقتحامات على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت عند باب المغاربة لحماية المقتحمين.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

 

وفي سياق متصل، اقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال.

 

وقال رئيس مجلس سبسطية محمد عازم، إن عددًا من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثري وانتشروا في المكان منذ ساعات الصباح لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.

 


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